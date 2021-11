Minori: gli auguri del sindaco per la laurea di Michela! Riportiamo di seguito le belle parole del sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana, Andrea Reale:

Ciao Michela, è il giorno della tua laurea in medicina, un giorno perciò importante e pieno di felicità. Una felicità che, ne sono certo, condividerai con la cara maestra Giulia, tua mamma, che oggi ti è particolarmente vicina anche se apparentemente non c’è. Anzi, una felicità ancora più grande perché consolida un legame d’amore destinato a durare per sempre, a permanere nella tua vita come modello e riferimento indissolubile. Vorrei anch’io, come rappresentante di tutta la comunità di Minori ma anche come persona e come amico, unirmi a te e a tutta la tua famiglia per questa grande soddisfazione, e partecipare insieme a voi a quello che non è solo un ricordo di Giulia, ma piuttosto il senso di una presenza viva che non verrà meno, e che certamente guiderà il tuo cammino professionale ed umano. Auguri dunque, Michela, per questo traguardo che hai raggiunto per te stessa e per le persone cui rivolgi il tuo affetto e che ti vogliono bene, Giulia prima di tutte.