Minori, Gennaro Contaldo riceverà a Londra l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia

Il sindaco Andrea Reale rende noto: «L’intera comunità di Minori Città del Gusto è felice e orgogliosa di Gennaro Contaldo, figlio di questa terra, a cui viene concessa una prestigiosa onorificenza. Sono particolarmente lieto di interpretare i sentimenti di tutta la cittadinanza e rendere omaggio, a Gennaro Contaldo che durante una cerimonia presso l’Ambasciata d’Italia a Londra il 24 novembre riceverà dalle mani dell’ambasciatore Raffaella Trombetta la Stella d’Italia, col grado di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, istituito nel 2011. Questa prestigiosa onorificenza vuole ricompensare quanti abbiano acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e di collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l’Italia. L’onorificenza è concessa dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, sentito il Consiglio dell’Ordine.

Gennaro, 72 anni, ha portato il nome di Minori, suo paese di nascita, nel mondo, amando sempre ricordare le sue radici, affermando che in Costa d’Amalfi ha conosciuto il buon cibo, grazie ai giorni trascorsi a caccia con suo padre e suo nonno e raccogliendo erbe con sua madre.

La lontananza da Minori, fin dal 1969, non ha mai permesso che si affievolisse il legame con la sua terra, anche quando ha goduto del successo e della fama in terra anglosassone. Fortunatissima la collaborazione televisiva con Carluccio e con la sua creatura professionale Jamie Oliver.

A Gennaro fu già dedicata una serata d’onore nel 2007 con il conferimento della menzione speciale del Premio internazionale di Letteratura enogastronomica “Minori Costa d’Amalfi” dalle mani del compianto Tullio Gregory.

A Gennaro vanno quindi le felicitazioni di Minori e dell’amministrazione comunale e la riconoscenza per essere l’ambasciatore nel mondo della nostra cultura e della tradizione del gusto. Grazie per quello che hai fatto per la tua terra, con sobrietà e modestia, esempio per tutti noi ma soprattutto per tanti giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Amate la vostra terra e non dimenticate mai le vostre origini. Senza storia non si costruisce il futuro».