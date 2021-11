Minori, covid: 3 guariti, il punto sulla campagna vaccinale.

Registriamo in data odierna N.3 GUARITI. Il numero totale di positivi risulta essere di N.5 persone.

AGGIORNAMENTO CAMPAGNA VACCINAZIONE.

A Minori risultano vaccinati con la prima dose l’86% della popolazione residente dai 12 anni in su. Mentre hanno completato il ciclo con due dosi il 79%

I dati per la terza dose non sono ancora disponibili.

Il Sindaco Andrea Reale.