Minori, costiera amalfitana. Il Comune avvisa la cittadinanza che, in conseguenza della caduta di massi sulla strada rotabile del villaggio Torre, il servizio di navetta comunale subirà una riduzione del percorso e sarà costretto a fare l’ultima fermata all’altezza delle scale di Via Petrito in attesa della messa in sicurezza del tratto interessato dall’evento franoso.