Minori, altri quattro contagi , sono 22 i positivi al Covid

Minori, Costiera amalfitana. Con la consueta solerzia il sindaco di Minori Andrea Reale, che è anche il referente della conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi per la sanità, ci informa sulla situazione del Coronavirus Covid – 19, la pandemia non è ancora finita…

Registriamo in data odierna n.4 NUOVI POSITIVI e N.3 GUARITI. Il numero totale dei positivi è di n.22 persone. Anche in questo caso buona parte dei positivi è la risultante di screening scolastici per fine quarantena, quindi si tratta di soggetti già posti in isolamento.

Il Sindaco Andrea Reale