Minori, a breve i lavori per il restauro della fontana “dei leoni”

Partiranno a breve a Minori i lavori per il restauro, la manutenzione e la dislocazione della fontana c.d. “dei leoni”, intervento già autorizzato dalla competente Soprintendenza. La fontana verrà così restituita alla sua originaria collocazione in piazza Umberto I, ove era ubicata fin dalla sua realizzazione nella prima metà del XIX secolo, recuperando la piazza stessa a una funzione centrale di socialità quale ha sempre rivestito nella storia del paese, oltre che ad una più completa dimensione estetica.

.Il progetto prevede il totale risanamento di un manufatto di grande pregio artistico, evocativo della storia illustre di Minori, oggi ubicato in una collocazione “balneare” poco consona al suo rilievo architettonico. Nella nota di autorizzazione della Soprintendenza, infatti, si legge testualmente che “l’intervento è finalizzato a preservare nel tempo tale peculiare elemento per restituirlo, come dovuto, al proprio pregio storico-artistico, al contesto paesaggistico che lo circonda e alla relativa fruizione da parte della collettività”, valutando che esso “offre l’opportunità di recuperare un bene che da sempre costituisce, con pochi altri, simbolo caratterizzante l’identità storica di Minori, ricollocandolo nel centro storico ed inserendolo adeguatamente nel contesto paesaggistico circostante”. Il restauro della fontana dei leoni è quindi un passo ulteriore nell’attività di valorizzazione del patrimonio culturale che l’Amministrazione Comunale si sta prodigando per realizzare.