Minnie la gattina saggia che sogna un futuro migliore

Col suo pelo tigrato e gli occhietti vispi, non si perde d’animo, ed ogni mattina si sveglia fiduciosa e grata, pronta a dare il suo buongiorno col nasino all’insù, a quell’amica umana di nome Imma, la volontaria che l’ha raccolta in strada venerdì scorso.

Sembra capire perfettamente quanto lei stia lottando per trovarle una casa ed una famiglia, in grado di offrirle le coccole ed i baci che merita.

La piccola, che ha circa due mesi e mezzo, si mostra sempre pronta a ricambiare con riconoscenza le attenzioni ricevute, tant’è che spesso accompagna paziente la sua mamma affidataria nei suoi lunghi giri in macchina, senza mai protestare, nel cestino dove le fa compagnia il pupazzetto dalle grandi orecchie nere, con cui gioca allegra e fiduciosa di ritornare al più presto alla sua ciotolina piena di crocchette.

Pare aver capito perfettamente che quell’umana così tanto indaffarata, sta cercando per lei una famiglia pronta a prendersene cura per sempre, in grado di accudirla e di condividere con lei le gioie della vita.