Minaccia di togliersi la vita: intervengono i carabinieri

In un’abitazione di Trecase un 41enne era molto agitato, minacciava di suicidarsi e la sua alterazione psico-fisica lo aveva reso un pericolo per se e per gli altri. A quel punto i familiari conviventi hanno chiesto aiuto al 112 e sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e della sezione radiomobile di Torre Annunziata.

Quando i militari sono arrivati l’uomo era sul solaio e li ha aggrediti con calci e pugni. Dopo una breve colluttazione il 41enne è stato bloccato.

Lo stato di agitazione dell’uomo – già noto alle forze dell’ordine per reati di droga – ha insospettito i Carabinieri che hanno perquisito l’abitazione. Rinvenuti e sequestrati 27 grammi di cocaina.

L’arrestato, condotto dal personale del 118 presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco, è ricoverato per overdose di stupefacenti è piantonato, non è in pericolo di vita. Il 41enne dovrà rispondere all’autorità giudiziaria di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e detenzione di sostanze stupefacenti.

Per i Carabinieri intervenuti un riposo medico dai 4 ai 10 giorni.