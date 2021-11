Incredibile a San Siro Milan-Sassuolo 1-3, ora occasione Napoli con la Lazio per rimanere da solo in vetta. E l’ennesima occasione per la squadra della Campania, Insigne e company non possono mancare questo appuntamento nella giornata dedicata a Maradona , o dobbiamo sperare nel miracolo di “Dios” come dice il nostro Pino Cotarelli

C era Diego oggi pomeriggio al Meazza a divertirsi un mondo sia della vittoria del Sassuolo sulla carta sfavorito,sia della bella esibizione di giovani calciatori del Sassuolo ,ma anche del Milan,che hanno dato vita ad una bellissima partita…Passa il Sassuolo con Henriques,questa estate campione olimpico col Brasile, con Defrel,con Berardi,con l ardimentoso Scamacca ,con gli assist di Matos e batte i Kessie,Salemakers Pellegri e Tonali rossoneri. E stasera Napoli Lazio per tornare da soli in vetta

Milan-SASSUOLO 1-3 al 66′ – Rete di Domenico Berardi! Matheus Henrique ruba palla al limite dell’area rossonera e serve Berardi.

L’attaccante della nazionale ubriaca Romagnoli e batte Maignan con un destro secco che passa tra le gambe del portiere francese.

AUTOGOL Milan-SASSUOLO 1-2 al 33′ – Autorete di Simon Kjaer! Florenzi rischia l’autorete spizzando di testa il calcio d’angolo sul primo palo.

Theo Hernandez salva sulla linea ma serve Scamacca. L’attaccante neroverde calcia a botta sicura ma trova il miracolo di Maignan. La palla carambola però sulla schiena di Kjaer e si infila alle spalle del portiere francese.

Milan-SASSUOLO 1-1 al 24′ – Rete di Gianluca Scamacca! Bakayoko perde palla in uscita, Raspadori innesca subito Scamacca che calcia dai 20 metri e trova il sette. Conclusione imparabile per Maignan che rimane a guardarla.

MILAN-Sassuolo 1-0 al 21′ – Rete di Alessio Romagnoli! Il centrale rossonero anticipa tutti e sorprende Consigli sul primo palo col colpo di testa. Assist di Theo Hernandez dopo il tocco corto di Bennacer dalla bandierina.