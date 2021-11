Michele Fiorentino, il gladiatore rossonero

Ha combattuto e sofferto in silenzio, pur di non lasciare i suoi in inferiorità numerica ed il suo contributo è risultato fondamentale nel successo ottenuto ieri nella gara fuori casa contro l’Happy Azzurri vinta dall’U14 guidata da mister Cacace col punteggio di 2-3. Soltanto nei minuti di recupero Michele ha avvisato lo staff medico rossonero dell’infortunio che aveva rimediato dopo circa 10′ di partita, chiedendo la sostituzione. Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura al radio dx, il che rende ancor di più l’idea di quanto sia alta la soglia del dolore del classe 2008. In questi giorni Michele si sottoporrà ad una visita specialistica ma è sorridente e punta a rientrare in campo quanto prima. Solo applausi per la sua dedizione!