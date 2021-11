Meta: The coat weekend da Chiaro di Luna fantastiche occasioni per l’evento dell’autunno

Meta: The coat weekend da Chiaro di Luna. L’EVENTO DELL’AUTUNNO..!

Fantastiche occasioni da non perdere nell’esclusivo punto di vendita “Chiaro di Luna” sul Corso Italia, quasi al confine di Piano di Sorrento. Un evento coinvolgente e positivo per rilanciare in maniera davvero entusiasmante il commercio metese è quello di abbinare la musica del mandolino di Nino con stuzzicherie e così rendere davvero piacevole gli acquisti con sconti di ben il venti per cento… Non resta che appuntarsi l’evento ed andare, non ve ne pentirete

✓ THE COAT WEEK END

19/20/21 novembre

Tre giorni per allietarvi con il mandolino del

maestro Nino e tante stuzzicherie

mentre sceglierete il cappottino o il piumino con lo sconto del 20%..!

VI ASPETTIAMO SEMPRE APERTI ..!

Indirizzo: Corso Italia, 16, 80062 Meta NA

Telefono: 081 532 2290

Ecco il sito di https://chiaro-di-luna-di-pollio-federica.business.site/