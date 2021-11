Domani a Meta l’inaugurazione del Club Juve Positano, dedicato a Giancarlo d’Esposito. Domani, sabato 6 novembre 2021, alle 15,30, sarà inaugurato il Club Juve Positano, dedicato a Giancarlo d’Esposito, tifoso della juventus scomparso un anno fa . Una bellissima idea questa per ricordare Giancarlo, che a Piano di Sorrento era un’istituzione, attivo in politica, nel sociale, nella Chiesa e nello sport. Dalla Penisola Sorrentina alla Costiera amalfitana il salto è breve, Giancarlo era un appassionato bianconero, il suo ricordo è ancora vivo e sentito fra di noi, e il primo nuovo club della zebra , che è il neonato club di Positano, presieduto da Alberico De Mita, vedrà da domani il suo nome.

Giancarlo d’Esposito è stato un socio fondatore dello JCPS.

Quest’anno lo JCPS dopo 10 anni dalla sua costituzione ha deciso di diventare un club riconosciuto dalla società Juventus.

Purtroppo abbiamo avuto non pochi ostacoli che ci hanno portato ad affiliarci ad un nuovo club che è nato a Positano che anche grazie alla nostra affiliazione ha raggiunto il quorum per essere ammesso dalla società Juventus.

Perché Giancarlo d’Esposito? Perché è stato un grande amico, una grande persona che ha sposato la nostra stessa passione. Dunque questo nuovo club vuole essere un omaggio ad un fratello bianconero e far sì che tutti noi conserviamo perennemente il suo ricordo.