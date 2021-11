Meta, i dati odierni sulla campagna vaccinale

Meta, Il Sindaco Giuseppe Tito e l’Assessore alla Sanità Angela Aiello aggiornano i dati relativi alla campagna vaccinale comunicando che in data odierna, presso l’Ambulatorio Vaccinale Casa Starita, sono state somministrate 66 dosi di cui: 9 prime dosi, 6 seconde dosi, 51 terze dosi. La prossima seduta è prevista per sabato 20 novembre 2021.

Per tutte le informazioni relative al funzionamento dell’ambulatorio Casa Starita è possibile contattare i numeri 0815341084 – 3334938247 nei giorni lunedì, martedì e giovedì pomeriggio ed il mercoledì e venerdì mattina.

L’Amministrazione comunale continua a credere che vaccinarsi resta l’opzione migliore per combattere il Covid.