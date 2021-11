Meta, dedicato a Giancarlo d’ Esposito il Club Juventus Positano. Una cerimonia semplice ma sentita quella della dedica al Fan Club Juventus di Positano , nato dai club della Penisola Sorrentina come primo club bianconero della Costiera amalfitana. Giancarlo era molto amato a Piano di Sorrento per il suo impegno nel sociale, nella politica e nello sport, ma era noto anche per essere un grande tifoso bianconero e fra i fondatori del club juve Penisola Sorrentina . Nel video di Positanonews TV abbiamo documentato il momento che è stato emozionante, con una curiosità sul fratello Fabrizio, giornalista del Fatto Quotidiano, che era in antitesi, sportivamente parlando, visto che lui era tifoso del Napoli, con Giancarlo. Emozione di tutti i presenti per il ricordo che cade proprio ad un anno dalla scomparsa