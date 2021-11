Meta, assegnazione buoni spesa a favore di persone e famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid

Il Comune di Meta ha indetto un Avviso pubblico per l’assegnazione di contributo economico mediante buoni spesa a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale per emergenza Covid – 19.

Possono richiedere tale contributo le persone e/o famiglie che si trovino in condizioni di assoluto o momentaneo disagio economico dovuto alla perdita del lavoro e il cui patrimonio mobiliare non superi gli euro 5.000,00.

La platea di beneficiari sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici negativi legati all’emergenza sanitaria in atto e sarà data priorità a coloro che NON SONO GIA’ ASSEGNATARI DI SOSTEGNO PUBBLICO (come i percettori di reddito di cittadinanza; emergenza e simili).

I buoni spesa potranno essere presso gli esercizi convenzionati e saranno distinti in due colori:

1) buono rosso: utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità;

2) buono giallo: utilizzabile per tutti gli altri prodotti/servizi.

I cittadini potranno richiedere il contributo tramite buoni spesa far data dal 16.11.2021 e fino al 30.11.2021, compilando ed inoltrando la domanda con allegato il documento di riconoscimento attraverso:

1) e.mail o p.e.c. all’indirizzo comune.meta@asmepec.it;

2) e.mail all’indirizzo rina.paolotti@comune.meta.na.it;

3) a mani all’ufficio protocollo, sito al piano terra della Casa Comunale.