Massa Lubrense registra 2 nuovi casi di positività al Covid-19

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noti i dati degli ultimi giorni ricevuti dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Na 3 SUD dai quali si evince che 2 cittadini sono risultati positivi al tampone molecolare, sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare. Sono stati eseguiti ulteriori 86 tamponi di controllo risultati negativi. Sale, quindi, a 15 il totale degli attualmente positivi al Covid-19 sull’intero territorio comunale.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare responsabilmente e scrupolosamente le norme finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.