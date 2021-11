Massa Lubrense, l’Osteria “Lo Stuzzichino” premiata dal “Gambero Rosso”

Massa Lubrense, L’osteria “Lo Stuzzichino”, nella frazione di Sant’Agata, è stata premiata dal “Gambero Rosso”. Il titolare Mimmo De Gregorio si dichiara orgoglioso per questo importante riconoscimento: «Un grazie a tutti i clienti che ci scelgono, ma anche ai produttori, agricoltori e pescatori che ci forniscono prodotti sempre di prima qualità. Il segreto del nostro successo risiede nell’essere una squadra, siamo una grande famiglia e siamo compatti. Il segreto è quello di condividere delle cose ed avere sinergia con tutti coloro che ci sono intorno nel territorio. Per noi è una grande soddisfazione aver riconfermato quest’anno i Tre Gamberi del “Gambero Rosso”. Una soddisfazione non solo per noi ma per tutto il territorio della penisola sorrentina».