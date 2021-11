Massa Lubrense, l’estremo saluto della frazione di Puolo all’88enne Maria Grazia Simioli

Massa Lubrense. Alle 15.00 di oggi, nella Chiesa Parrocchiale di Maria SS.ma Addolorata in Puolo, in tanti hanno voluto accompagnare con la preghiera l’88enne Maria Grazia Simioli nel suo ultimo viaggio, stringendosi al dolore del fratello Antonino, dei nipoti e di tutti i parenti che l’hanno amata in questa vita e che tra le lacrime hanno affidato la sua anima all’infinita Misericordia di Dio affinché la custodisca tra le sue braccia.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.