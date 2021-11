Massa Lubrense, le minoranze abbandonano l’aula. Lello Staiano “Avvilente convocazione in extremis per assestato di bilancio” Prima di procedere alla discussione degli ordini del giorno di questo Consiglio Comunale, chiediamo la parola per illustrare le motivazioni che ci condurranno ad abbandonare l’aula prima del voto. Intanto, occorre chiarire il motivo che ci ha condotti a presenziare all’inizio degli odierni lavori consiliari. Condividevamo (e continuiamo a condividere) la scelta dei consiglieri comunali di Azione in Comune di non partecipare a questo Consiglio Comunale, tanto che avevamo valutato con loro l’opzione di disertare l’aula. Ma perché siamo qui? Semplice, perché dobbiamo rispetto ai tanti cittadini massesi che ci hanno onorato della loro fiducia. Il mandato che ci hanno conferito, mediante il voto, rappresenta un legame che travalica il mero principio della rappresentanza politica, configurandosi come un rapporto di fiducia e di dialogo permanente. Pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, abbiamo scelto di presenziare a questo Consiglio Comunale e di far sentire chiara e forte la nostra voce. È indubbio che voi, consiglieri di maggioranza, abbiate vinto le elezioni, ma ricordate che la vostra maggioranza Consiliare si fonda su poco più del 40% dei consensi ottenuti alle scorse elezioni. Perciò è davvero avvilente assistere ai vostri monologhi, quando poi le opposizioni hanno raccolto molti più consensi e sono quindi più che legittimate a far sentire la propria voce. Vi siete arroccati su posizioni ostative, non rispettate il principio di critica, rispondete a qualsiasi rilievo con arroganza, con malcelata sufficienza e talvolta con un tono quasi di sfida, come se le opposizioni dovessero tacere di fronte a qualsiasi vostra azione. Intanto, per il vostro solito modo di fare, siamo stati convocati quasi in extremis per approvare il cosiddetto “assestato di bilancio”. Eppure la scadenza del 30 novembre, fissata dalla norma per discutere il bilancio di assestamento” , la conoscete da anni, anzi alcuni di voi la conoscono da più di 7 anni, ma la storia è sempre la stessa. Organizzate tutto all’ultimo momento, non approntate la documentazione da sottoporre ai consiglieri (siano essi di maggioranza o di opposizione) e vi organizzate per cantarvela e suonarvela da soli. Siamo quindi costretti a subire il vostro modo di amministrare, fondato sul continuo scontro e su una dialettica divisiva. Amministrate da sette, lunghi anni, ma sapete soltanto rivangare il passato, sempre a vostro uso e consumo. Eppure non avete rispetto né del passato né delle funzioni che svolgete, perché non riuscite a scindere la critica politica da quella personale. Vi sentite investiti di un mandato quasi divino, per cui ogni critica (anche quella più sacrosanta) la trasformate in “lesa maestà”. In verità dovreste cambiare registro, smetterla di guardare al passato e amministrare nel nome di tutti, non solo in nome di quanti vi hanno votato alle ultime elezioni. Tuttavia le opposizioni hanno mobilitato quasi il 60% dei massesi, segno che una grossa fetta della cittadinanza vi aveva già messo in soffitta. Purtroppo, saremo costretti a convivere con il vostro modo di amministrare ancora per altri tre anni e mezzo, ma sappiate che non ci faremo troppi problemi ad abbandonare i lavori consiliari qualora il vostro approccio non cambiasse. Meritiamo rispetto e lo pretendiamo, pur dovendo fare i conti, inevitabilmente, con le vostre missive al veleno, cariche di astio e di rancore. Noi continueremo a rispettarvi, come d’altronde abbiamo sempre fatto, ma voi? Inizierete a rispettare, politicamente, le opposizioni?