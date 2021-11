Massa Lubrense, la frazione di Sant’Agata piange la scomparsa del 79enne Gennaro Coppola (Bruno à Scialopp)

Massa Lubrense. La frazione di Sant’Agata porge l’estremo saluto al 79enne Gennaro Coppola, conosciuto da tutti come “Bruno à Scialopp”. A darne il triste annuncio la moglie Rosa, i figli Umberto e Rosaria, la nuora Annamaria, il genero Antonio, i fratelli, le sorelle, i cognati, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia.

Il rito funebre sarà celebrato mercoledì 24 novembre alle ore 10.00 nella chiesa di S. Maria delle Grazie in S. Agata.

La redazione porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.