Massa Lubrense, il nuovo orario di apertura del Parco Urbano attrezzato di Via Reola

Massa Lubrense. Il Parco di Via Reola è stato restituito ai cittadini in tutta la sua bellezza, con tanto spazio verde e molti giochi per i bambini. Un luogo in cui poter trascorrere qualche momento di relax e divertimento in piena sicurezza e tranquillità. Anche l’illuminazione serale è stata ripristinata in modo da conferire ulteriore valore alla bellezza del parco, consentendone uno sfruttamento anche nelle prime ore del buio pomeridiano e garantendo la sicurezza quando resta chiuso al pubblico.

Ecco i nuovi orari di apertura del Parco: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, sabato e domenica dalle 09:00 alle 18:00.