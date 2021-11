Massa Lubrense: grande Expò per le eccellenze del territorio. L’amministrazione comunale di Massa Lubrense, lo scorso 26 luglio, ha presentato un progetto teso alla valorizzazione dei prodotti tipici dell’artigianato, un grande Expò finalizzato alla partecipazione congiunta di artigiani del territorio ed eccellenze agricole locali. Il 4 novembre la Camera di Commercio di Napoli ha comunicato il riconoscimento del finanziamento richiesto, ritenendo il progetto presentato meritevole di apprezzamento e di attenzione.

“Intento dell’amministrazione – sottolinea l’assessore alle Attività Produttive Giovanna Staiano – è quello di coinvolgere, non solo come espositori, ma anche come protagonisti attivi, gli stessi artigiani e aziende agricole, al fine di progettare ed organizzare un’esposizione che rispecchi la realtà locale e disegni le prospettive e le direzioni del rilancio e dello sviluppo del comparto, nonostante la difficile situazione dovuta alla perdurante emergenza sanitaria”.

Pertanto dal Comune della costiera parte l’invito a tutti gli artigiani, le imprese del settore manifatturiero ed agricolo, le imprese produttrici di prodotti riconosciuti Dop e Doc di Massa Lubrense, all’incontro che si svolgerà il giorno 18 novembre alle ore 17 presso la sala consiliare del Comune, allo scopo di condividere idee e progetti per la migliore riuscita dell’evento che s’intende realizzare nelle prossime festività natalizie.