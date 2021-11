Massa Lubrense, Azione in Comune: “Le opposizioni unite contro l’impianto disassemblaggio di via Pontone”. Riportiamo di seguito le parole di “Azione in Comune”, il gruppo di minoranza di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina.

LE OPPOSIZIONI UNITE PER LA PRIMA VOLTA CONTRO L’IMPIANTO DI DISASSEMBLAGGIO DI VIA PONTONE

Il numero odierno di Agorà Penisola Sorrentina riporta un articolo congiunto a firma di Azione in Comune e di Insieme per Massa Lubrense

Nessun inciucio politico, solo una scelta di buonsenso per di NO a un progetto che avrebbe un impatto altamente negativo su un territorio a vocazione turistica come quello di Massa Lubrense

Trasformare Sant’Agata nel centro di raccolta di tutti i comuni della Penisola, fino a Vico e forse Castellammare, aumenterebbe non solo il consumo di suolo pubblico ma soprattutto il traffico di mezzi pesanti

Le recenti elezioni hanno decretato che Azione in Comune e Insieme per Massa Lubrense rappresentano complessivamente circa il 60% della popolazione

È proprio nel rispetto della maggioranza dell’elettorato rappresentato che chiediamo al nostro sindaco, Lorenzo Balducelli, e alla maggioranza del Comune di Massa Lubrense di fare un passo indietro, di mettere da parte gli steccati ideologici e di pensare esclusivamente al bene del nostro territorio.