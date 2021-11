Massa Lubrense, al “San Paolo” avvio del PCTO all’insegna della scoperta del territorio e della valorizzazione del turismo

Grazie alla collaborazione con il Comune di Massa Lubrense e con la Proloco locale, al “San Paolo” – plesso di Massa Lubrense – si sono avviati i progetti di PCTO (Alternanza Scuola Lavoro):

1) “Camminare facendo esperienza” (per la classe 5AM): alla scoperta del fitto reticolo di vicoli e stradine, testimonianza odierna di una viabilità antica che collegava i borghi sparsi sul territorio dalla collina al mare, e dei numerosi sentieri in aree aspre e naturali da cui è possibile godere la vista di paesaggi meravigliosi e di una grande varietà di ambienti naturali che vanno dal bosco alla macchia mediterranea. Il Comune di Massa Lubrense, ampio territorio di ben 18 frazioni, rappresenta per la Penisola Sorrentina un luogo di attrazione per appassionati di escursionismo provenienti da ogni parte del mondo dove riscoprire il piacere di “perdersi” in passeggiate che riescono a coniugare in modo eccellente natura e arte. L’escursionismo, voce importante, dunque, dell’economia turistica locale, necessità di professionalità in grado di offrire competenze ampie sia nel campo della conoscenza del territorio che del camminare in sicurezza. Competenze che oggi possiede chi sceglie di svolgere la professione di Guida Ambientale Escursionistica, nuovo sbocco lavorativo per giovani che amano la natura ed il territorio: condurre turisti e non alla scoperta e alla conoscenza di luoghi e paesaggi non vuol dire solo percorrere sentieri e stradine, ma anche far conoscere e scoprire odori e tradizioni attraverso l’assaggio di prodotti e i racconti degli abitanti. Occorre “fare esperienza” di un luogo affinché questo resti nella mente e nel cuore del visitatore lasciandogli la voglia di tornare!

2) “Conosciamo le nostre chiese” (per la classe 4AM): chiese e cappelle di Massa Lubrense, un patrimonio unico, ma spesso in pericolo; “musei diffusi” minacciati da furti e incuria; punti di riferimento e mete quasi obbligate per residenti e turisti. Recuperare la storia degli edifici religiosi e le bellezze artistiche che essi conservano è un obiettivo quanto mai attuale. Ciò, soprattutto, alla luce dell’assenza di spazi museali, che dovrebbe spingere amministrazioni statali e tour operator a valorizzare il nostro patrimonio culturale così capillarmente diffuso, anche al fine di destagionalizzare le presenze su circuiti turistici prettamente culturali.

Anche la 3AM, infine, potrà intraprendere per la prima volta l’esperienza di PCTO grazia a due progetti organizzati dall’Istituto Polispecialistico “San Paolo”:

“Discover yourself with nature”, incentrato sul turismo sostenibile che ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali, nel rispetto dell’ambiente e dei sistemi di vita dei paesi, dei territori e delle popolazioni ospitanti.

“Turismo per tutti”, che porta a riflettere sul turismo accessibile. In Italia ci sono circa 4,8 milioni di disabili (e oltre 80 milioni in Europa), che sono alla ricerca di territori “amici”, ovvero luoghi ove poter trascorrere le proprie vacanze in libertà e godendo appieno dell’ospitalità offerta.

Sensibilizzare i futuri operatori turistici su questi temi è fondamentale per avere studenti abituati al pensiero critico e cittadini consapevoli.