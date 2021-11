Massa Lubrense, accese le luci al parco di Via Reola

Massa Lubrense. Il vicesindaco Giovanna Staiano comunica che «si sono accese le luci al parco a via Reola, un primo passo di una serie di interventi che si realizzeranno nelle prossime settimane. La luce ha portato ulteriore valore alla bellezza del parco, consentendone uno sfruttamento anche nelle prime ore del buio pomeridiano e sicurezza quando resta chiuso al pubblico. Da domani verranno comunicati i nuovi orari. Intanto con l’ufficio lavori pubblici siamo al lavoro per organizzare tutti gli interventi migliorativi promessi che ci auguriamo di completare nel più breve tempo possibile per garantirne sempre una migliore fruibilità e apprezzamento. Come sempre detto, tale opera sarà frutto di un lavoro sinergico con tutti i cittadini, grandi e piccini dai quali, con piacere, accettiamo sollecitazioni e suggerimenti».