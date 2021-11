Massa Lubrense, a Marina del Cantone per il progetto “La ricchezza del pesce povero”

Massa Lubrense. Il vicesindaco Giovanna Staiano rende noto: «Una giornata impegnativa trascorsa presso l’ufficio attività produttive con il responsabile Rosario Acone e i ragazzi del servizio civile, per la stesura di un progetto teso a valorizzare il “pesce povero”, l’obiettivo è quello di sensibilizzare al consumo del pesce povero, soprattutto le nuove generazioni affinché possa crescere nei medesimi la consapevolezza nutrizionale e di salute di tale cibo. La “ricchezza” del pesce “povero” questo il nome del progetto, scritto con passione e determinazione, che prevede un finanziamento regionale, senza alcuna contribuzione comunale, di euro 10.000 e che si inserisce nel più ampio progetto AMARE NOSTRUM-FLAG APPRODI DI ULISSE. La location scelta è Marina del Cantone e partner di eccellenza sarà il Consorzio Amonerano, in particolar modo i ristoratori siti proprio sulla spiaggia principale. Ci auguriamo che la nostra iniziativa possa trovare ampio riscontro e approvazione, costituendo una importante opportunità per il nostro territorio».