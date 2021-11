Massa Lubrense: a gennaio le elezioni del Forum dei Giovani. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando per le elezioni del Forum dei Giovani di Massa Lubrense.

Le elezioni per il rinnovo del Forum si terranno sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022 presso la Sala Consiliare del Municipio di Piazza Vescovado, dalle ore 10 alle ore 18.

In base al nuovo regolamento votato ad unanimità dal Consiglio Comunale nel 2021 il Forum dei Giovani sarà composto da 20 persone tutte elette.

Il Forum è un organismo consultivo e di partecipazione dei giovani alla vita pubblica del Comune.

Per il rinnovo del Forum possono votare tutti i giovani residenti nel Comune dai 16 ai 34 anni. Possono proporre la propria candidatura i giovani della stessa fascia di età. Le proposte singole di candidature vanno presentare entro le ore 12 del 5 gennaio 2022 o in forma cartacea presso l’Ufficio Informagiovani dalle ore 9 alle ore 12, oppure all’indirizzo mail protocollo.massalubrense@pec.it. La proposta dovrà essere accompagnata da almeno 15 firme di elettori residenti nel Comune (16-34 anni) da raccogliere utilizzando l’apposito modello.

Gli elettori potranno esprimere 3 preferenze, dovranno rispettare le misure anticovid della mascherine e del distanziamento ed essere muniti di documento di riconoscimento valido.

“Purtroppo il Covid e l’adeguamento del nuovo statuto del Forum alla nuova normativa regionale -commenta Mina Minieri consigliere delegata alle politiche sociali e giovanili- hanno ritardato l’indizione delle elezioni. Il nuovo regolamento che prevede tra l’altro l’estensione l’età degli aventi diritto al voto è stato condiviso e votato ad unanimità da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Il Forum è un importante strumento di partecipazione dei giovani alla vita del paese, fondamentale e di grande stimolo per le istituzioni che hanno bisogno delle idee fresche ed innovative dei giovani ma anche del loro impegno concreto per realizzarle”.