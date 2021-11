Mare in tempesta a Positano: prorogata allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha recentemente emanato un nuovo avviso di allerta meteo per temporali anche forti che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango. L’allerta di colore arancione vige su molte zone della Campania tra cui la costiera Sorrentino-Amalfitana. Nel video di Giuseppe Di Martino, si nota un mare in tempesta a Positano, che raggiunge con onde violentissime il molo e la parte più alta di Spiaggia Grande. Intanto su tutto il territorio è previsto, secondo la Protezione Civile Regionale, un forte rischio idrogeologico, anche in assenza di precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli e delle ulteriori precipitazioni attese, che contribuiranno ad aumentare il rischio di frane e smottamenti sui versanti. Un allarme non da poco per la costiera amalfitana, i cui costoni annualmente soffrono di fragilità in condizioni simili, generando disastri. Dunque è in vigore per altre 24 ore l’avviso di allerta meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello Arancione. L’allerta è valida fino alle 18 di domani, lunedì 29 novembre.

Foto e Video: Giuseppe Di Martino