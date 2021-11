Marco Valestra è campione nazionale di go kart

A Sorrento tutti conoscono Marco Valestra, perché la sua gelateria a Piazza Angelina Lauro è sempre una meta ambita dai locali e dai turisti. Ben pochi però sanno che Marco ha una grande passione, che ha trasformato in motivo di orgoglio per se stesso e per tutta la penisola sorrentina: quella per i go kart, riuscendo a diventare addirittura campione nazionale! “E’ stato un anno molto combattuto – dice Marco -, fatto di alti e bassi, con qualche gara un po’ sfortunata e qualche altra meno, però alla fine abbiamo conquistato il titolo nazionale che stavamo rincorrendo già da un paio di anni”. Valestra non ha avuto un percorso facile perché: “Sono sempre stato quello da battere in quanto unico pilota proveniente dal Sud Italia e comunque sempre ben piazzato anche negli anni precedenti. Ora ci prepariamo per il mondiale che si terrà a Bahrein dall’11 al 18, sperando di fare una buona prestazione”. Uno sport che richiede parecchio impegno, attenzione e tempo, infatti: “Con i go kart si viaggia intorno ai 140 km/h e per allenarmi vado nei circuiti “vicini” come quello di Napoli e Battipaglia.