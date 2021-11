Il Vico Equense, in trasferta a Scafati, perde malamente per 2-0, subendo l’assedio dei padroni di casa e di uno straordinario Simonetti! Il rammarico più grande, però, è l’infortunio di due calciatori importanti. Ecco la nota del Vico che augura loro una pronta guarigione: “Al di là della gara e del risultato di ieri, giocata alla pari con una delle corazzate del nostro girone, quello che fa più male è altro. Tutta la società vuole augurare a Marco Cestaro e a Marco Pisapia una pronta guarigione. Per Cestaro si tratta di una frattura scomposta al setto nasale. Per Pisapia invece, siamo in attesa della TAC al ginocchio. Nel calcio contano sicuramente i risultati, ci disperiamo per una sconfitta o esultiamo forsennatamente per una vittoria. Ma i legami che si vengono a creare in una squadra, hanno tutt’altro valore. Forza ragazzi! Vi aspettiamo al campo!”.