Manifesto funebre choc: ‘Morto nonostante le due dosi di vaccino’

Morto per Covid nonostante “le due dosi di vaccino fatte”. Manifesto funebre choc appare sulle mura di Napoli. E’ diventata virale sui social la foto del manifesto funebre affisso nella zona di piazza Carlo III. La vittima è un uomo di 65 anni, Eduardo N., “detto Barry White”, secondo l’abitudine di aggiungere l’eventuale soprannome al nome della persona alla quale è dedicato il manifesto funebre. I familiari del 65enne hanno voluto aggiungere la frase “E’ mancato con tutte le 2 dosi di vaccino fatte”, con evidente intento polemico verso il vaccino anti Covid. La ditta di onoranze funebri che si è occupata di stampare il manifesto, la “Gennaro Tammaro”, dopo essersi consultata con i propri avvocati ha deciso di rispettare la volontà dei parenti del defunto inserendo la frase. La foto del manifesto funebre ha trovato rapida diffusione sul web, sui social network e in alcune chat di no vax.