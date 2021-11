Mancanza di quote rosa a Positano, la dichiarazione di Nino Di Leva dopo aver lasciato l’assessorato. Nel mese di ottobre 2020 il gruppo consiliare di minoranza “Su per Positano” presentò un’istanza chiedendo l’annullamento dell’atto di nomina della Giunta Comunale di Positano per mancato rispetto del principio delle quota rosa. La Giunta, infatti, oltre al sindaco Giuseppe Guida ed al vicesindaco Margherita Di Gennaro, era composta da quattro assessori di sesso maschile: Antonino Di Leva, Michele De Lucia e Raffaele Guarracino. A tal proposito l’articolo 1 della legge n. 54/14, al comma 137, specifica chiaramente che, nei comuni con una popolazione superiore ai 3.000 abitanti (come è il caso di Positano) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.

Gabriella Guida, capogruppo di “Su per Positano”, subito dopo la nomina della Giunta Comunale fece sentire la propria voce e quella del gruppo da lei rappresentato, chiedendo che venissero nominata un’altra donna con il ruolo di assessore, presentando ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. E lo scorso 22 novembre il TAR Salerno ha dato loro ragione.

Per questo motivo questa mattina si è tenuta la nomina in quota rosa dell’imprenditrice Anna Celentano: a farle posto Nino Di Leva, del quale riportiamo di seguito la dichiarazione:

La sentenza del Tar Salerno , ha deciso di sciogliere la giunta dell’amministrazione Guida per mancanza delle quote rosa.

Come principio ,l’Alba della libertà, ha sempre scelto gli assessori in base alla volontà popolare , essendo io quello che tra i tre componenti del sesso maschile ha avuto minor numero di voti non sono più assessore.

Negli ultimi giorni o meglio nel giorno della giornata contro la violenza sulle donne si sono sentite voci anzi una voce in particolare che ha detto molte parole offensive e discriminatorie nei confronti dell’amministrazione Guida.

Per i componenti di “Su Per Positano” come già da me rimarcato nel consiglio comunale è stato un pretesto il ricorso per il rispetto delle quota rosa , perché a detta della consigliera Mascolo l’intento era quello di distruggere il “duopolio” “Guida-De Lucia” , e benchè consapevoli di chi sarebbe stato escluso , hanno fatto un ulteriore grave errore , perchè da questa situazione ne usciremo rafforzati e anche i positanesi presto lo capiranno.

Loro(“Su per Positano”) si dichiarano i garanti della parità di genere, ma

ritengo che in questo caso la parità di genere è andato contro tutti i principi della volontà del popolo e della meritocrazia.

Il popolo ha scelto chi doveva governare e noi abbiamo seguito questo principio.

Per questo voglio chiedere scusa a mia madre, alle mie quattro sorelle ,alle mie sei nipoti,a mia suocera, alle mie due figlie e a mia moglie con la quale sto condividendo da oltre 25 anni una vita insieme, per essere nato maschio , maschilista e misogino.

Io non mi ritengo così e non lo sarò mai e i positanesi e le positanesi che mi conoscono ne sono testimoni e voglio ringraziare tutte le donne della mia vita che mi hanno insegnato a rispettarle.

Infine voglio ringraziare Michele De Lucia , il sindaco Giuseppe Guida ,i miei elettori e soprattutto le mie elettrici e voglio augurare un grande in bocca al lupo a Anna Celentano che mi sostituirà in giunta e che sicuramente farà bene come lo ha sempre dimostrato .

Detto questo , continuerò a lavorare per il bene di Positano come ho sempre fatto negli ultimi undici anni e anzi sarò ancora più motivato perchè tra quattro anni ci sarà una nuova battaglia politica che come sempre vinceremo.