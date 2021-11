Maltempo in Costiera Amalfitana: tromba marina a Furore. Giornata di maltempo in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana quella di oggi, domenica 14 novembre 2021. In particolar modo, a Furore, nello scenario della tragedia di ieri e punto di partenza da cui sono riprese le ricerche del ragazzo che si è lanciato dal Fiordo, questa mattina si è creata una tromba marina.

Fortunatamente il fenomeno si è estinto in mare aperto, non creando nient’altro se non delle splendide immagini.