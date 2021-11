Maltempo in Campania, domani restano aperte tutte le scuole della penisola sorrentina

Maltempo in Campania, la Protezione Civile Regionale ha prorogato l’allerta meteo fino alle 23.59 di domani, giovedì 4 novembre, passando dall’attuale livello arancione a quello giallo. Una parte dei comuni della penisola sorrentina aveva ordinato la chiusura delle scuole per la data odierna mentre per la giornata di domani le scuole, di ogni ordine e grado, resteranno regolarmente aperte in tutti i comuni della penisola sorrentina come ha confermato a Positanonews il sindaco di Piano di Sorrento Salvatore Cappiello.