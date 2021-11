Maltempo anche a Castellammare di Stabia: si allagano gli uffici del Comune. Prosegue il maltempo in Campania: la protezione civile ha, infatti, prorogato l’allerta meteo fino alle 18 di questo pomeriggio.

Problemi anche a Castellammare di Stabia: dopo la notte di temporali, l’acqua ha invaso il primo piano del Comune, dove sono situati gli uffici dell’anagrafe a via Libero D’Orsi

I dipendenti sono rimasti fuori in attesa di un intervento dei vigili del fuoco per potere poi aprire gli sportelli al pubblico. Al momento la struttura non è agibile, né per il personale né tantomeno per i cittadini.