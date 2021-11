Maltempo a Cava de’ Tirreni: cede il terreno a San Martino, il fango invade Via Angeloni

L’episodio si è verificato ad appena venti giorni dopo un altro cedimento significativo, quello di via Bonazzi in località Pietrasanta della zona Badia, quando – sempre a cause delle forti piogge – il muro di contenimento della strada non aveva retto e mattoni e detriti erano precipitati sul terreno agricolo sottostante aprendo una vera e propria voragine sulla carreggiata.

Fondamentale è, a questo punto, potenziare le attività di prevenzione e se già nelle scorse settimane, con apposita ordinanza, il sindaco Vincenzo Servalli aveva sollecitato i proprietari di terreni e fondi agricoli prospicienti sulla pubblica strada ad apportare tutti i necessari interventi di manutenzione e bonifica delle aree per evitare smottamenti, si sta valutando ora la possibilità non solo di predisporre un numero verde per le segnalazioni emergenziali – così come proposto dagli esponenti locali del Partito Socialista non più tardi di due settimane fa – ma anche di allestire una task force per il monitoraggio costante delle aree considerate maggiormente a rischio smottamento. «Nel ritenere particolarmente complesso il controllo costante di tutto il territorio – scrivono al sindaco i socialisti – riteniamo utile sensibilizzare la cittadinanza per la segnalazione di ogni alterazione dei tratti stradali attraverso l’istituzione di un numero verde dedicato. La task force, valutati gli opportuni provvedimenti in ordine a quanto rilevato sul territorio, dovrà comunicare alla cittadinanza le azioni intraprese e le indicazioni prudenziali sulla circolazione durante gli intensi eventi meteorologici».