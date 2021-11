Maiori, sciopero studenti del Pantaleone per progetti sospesi? La smentita della Dirigente

Verso le prime ore di questa mattina, presso l’Istituto “Pantaleone Comite” di Maiori, vociferava di una rivolta silenziosa degli studenti che, giunti in classe in mattinata, rifiutano prender parte alle lezioni. Il comunicato stampa pubblicato da diverse testate giornalistiche, tra cui Positanonews è stato appena smentito dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola. Sono fermi da mesi i progetti di recupero, di potenziamento e di alternanza scuola/lavoro: chiediamo che vengano riattivati al più presto, maggiori garanzie, e che si abbia particolare attenzione ai progetti finanziati dalla comunità europea. Avevano commentato i rappresentanti d’istituto, ai quali la Dirigente replica con una nota diretta a Positanonews: “Relativamente ai progetti di recupero, gli stessi sono già previsti in contrattazione integrativa d’istituto, mentre i progetti di potenziamento sono già attivi come da avvisi pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica. La Dirigente, nella nota di seguito, affronta il tema progetti di recupero, potenziamenti, formazione di barman e chef, trekking urbano, orario scolastico, progett di Natale e quant’altro. CLICCA QUI per la nota integrale.