Maiori, perdita lungo la condotta idrica: interruzione idrica non programmata. Il Resp. dell’Area LL.PP. Tecnico-Manutentiva, Arch. Roberto Di Martino,

informa la cittadinanza che, a causa di una perdita lungo la condotta idrica comunale, si sta verificando una sospensione dell’erogazione non programmata su Via Paie, Via Casale dei Cicerali e Corso Reginna.

I tecnici comunali stanno intervenendo per ripristinare in tempi brevi le normali condizioni di erogazione.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.