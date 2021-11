Maiori: l’Istituto Superiore “Pantaleone Comite” si conferma un’eccellenza della formazione.

Per il quinto anno consecutivo l’Istituto Superiore “Pantaleone Comite” di Maiori conferma di essere un’eccellenza della formazione in campo alberghiero e informatico come dimostrano i dati raccolti dalla Fondazione Agnelli tramite il portale Eduscopio.it. A livello provinciale è l’istituto che dà le maggiori garanzie per l’immediato inserimento nel mondo del lavoro dopo il diploma con un tasso di occupazione che sfiora il 70% – ha detto il sindaco di Maiori, in Costiera Amalfitana, Antonio Capone.

Desiro congratularmi con il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola, il personale dell’istituto, i docenti e i tanti studenti che hanno sposato questo percorso di studi per questo brillante risultato che inorgoglisce la nostra Città e tutta la Costa d’Amalfi.

Questo è il frutto di un lavoro che viene da lontano ed è figlio degli enormi sforzi compiuti in questi anni dall’intero Istituto. Se siamo riusciti a migliorare la nostra offerta turistica e a garantire un ricambio generazionale di qualità in molti ruoli chiave dell’accoglienza turistica lo dobbiamo in larga parte alla formazione che i nostri ragazzi hanno ricevuto nelle mura del “Comite”.

Gli Istituti Professionali devono puntare ad acquisire maggiore centralità in una strategia articolata non solo a livello locale ma nazionale per far sì che i nostri giovani possano essere, in concreto, i veri artefici del futuro nostro Paese.