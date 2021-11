Maiori, la campagna “Mi voglio bene” si sposta dal Lungomare all’Anfiteatro del Porto Turistico

Maiori. Il sindaco Antonio Capone comunica: «Per sopraggiunte difficoltà tecniche, la campagna itinerante “Mi voglio bene” dedicata agli screening oncologici subirà si svolgerà domani non sul Lungomare bensì nell’area dell’Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori sempre dalle 9 alle 18.

All’interno degli oltre 100 metri quadri dell’ambulatorio mobile sarà possibile effettuare gratuitamente:

– PAP TEST per donne dai 25 ai 64 anni;

– PRENOTAZIONE MAMMOGRAFIA per donne dai 50 ai 69 anni;

– DISTRIBUZIONE KIT COLON RETTO per uomini e donne dai 50 ai 74 anni;

– SCREENING MELANOMA per tutti.

L’accesso all’evento è libero non è dunque necessaria alcuna prenotazione: le operazioni di accettazione infatti verranno svolte in loco dal personale incaricato dell’ASL.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, perché la prevenzione ti salva la vita!».