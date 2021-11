Maiori, intervento Capitaneria al largo di Capo d’Orso: sequestrati tonni

Grande intervento messo a segno recentemente dalla motovedetta della Capitaneria di Porto di Salerno, con il personale della Capitaneria di Cetara tra le acque di Maiori, in costiera amalfitana. Gli uomini guidati dal comandante, il Maresciallo Luigi Passaniti, hanno rinvenuto circa trenta tonni di piccole dimensioni al largo di Capo d’Orso. Il pescato si trovava a 500 metri dalla costa in una rete con tanto di contrassegno. Trattasi di un fenomeno alquanto comune di questi periodi, in cui i “tonnetti” tra 1,8 e 2 kg l’uno sono tonni giovani facili da pescare. I militari hanno effettuato il sequestro della merce ittica, sporgendo denuncia contro ignoti, considerato che non si è potuti risalire al responsabile.