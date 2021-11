Maiori, il programma della Festa di Santa Maria a Mare.

Cari fedeli,

come cristiani del terzo Millennio, seguendo la fede dei nostri padri, ci recheremo in cammino insieme, come gesto sinodale, verso Maria per dire il nostro “Grazie” a Colei che ci protegge con affetto materno. La terza Domenica di Novembre è il giorno bello per noi maioresi per ritrovarci ai piedi di S. Maria a Mare, fare spazio nei nostri cuori alla Parola di Dio e lasciarci guardare dalla Madre che ci aspetta e ci ama.

PROGRAMMA

Venerdì 12 Novembre 2021 – Inizio del Solenne Novenario in onore di S. Maria a Mare

Ore 17.30: S. Rosario e Coroncina.

Ore 18.00: S. Messa.

Ogni sera, in Collegiata, ore 17.30: S. Rosario, Coroncina e S. Messa.

Domenica 14 Novembre 2021 – XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

Ore 10.30 – 18.00: Ss. Messe.

Sabato 20 Novembre 2021 – Vigilia del “Tuono”

Ore 10.00: Solenne Esposizione della Venerata Statua della Madonna con processione sul Sagrato della Chiesa.

Ore 10.30: S. Messa.

Ore 17.00: Giro per le vie cittadine del Gruppo di Zampogne e Ciaramelle “Symphonia” di Minori, che alliterà la serata con melodie natalizie.

Ore 18.00: Rito del Lucernario, Annuncio della Festa e canto dei Primi Vespri.

Ore 19.00: S. Rosario meditato per la Pace nel Mondo e per la fine della pandemia.

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 – Solennità di Cristo Re dell’Universo

FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARIA A MARE

Ore 5.00: ANNUNCIO DELLA SOLENNITA’ DEL PATROCINIO, con il suono festoso delle campane, con lo sparo di mortaretti e con la dolce musica della “Pastorale” eseguita dalla Banda “Città di Minori”.

Ore 6.00: S. Messa Pontificale in tono “Pastorale” presieduta da S. E. Rev.ma Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni.

Ore 7.30 – 9 – 10.30 – 12: Ss. Messe.

Ore 9.00: Giro per le vie cittadine del Premiato Concerto Bandistico “Città di Minori” diretto dal M° Giovanni Vuolo.

Ore 11.00, Piazza R. D’Amato: Intrattenimento musicale con marce sinfoniche eseguito dalla Banda “Città di Minori”.

Ore 12.00: Spettacolo pirotecnico diurno sulla foce del torrente Reghinna Major.

Ore 17.00: Giro per le vie cittadine del Gruppo di Zampogne e Ciaramelle “Symphonia” di Minori.

Ore 18.00: S. Messa Solenne e recita della Supplica a S. Maria a Mare. La celebrazione sarà animata dal Coro Polifonico della Collegiata “Ave Maris Stella”. Al termine, breve processione sul Sagrato della Chiesa, canto del Magnificat e reposizione della Statua.

Ore 20.00: Spettacolo di fuochi d’artificio sulla foce del torrente Reghinna Major a conclusione dei Festeggiamenti.

L’artistica illuminazione della Piazza è allestita dalla Ditta “Luminarie Matarazzo” di S. Potito Ultra (AV).

I fuochi pirotecnici sono a cura della Ditta “Pirotecnica Guadagno” di Maiori.

Si ricorda che la capienza massima della Collegiata è di N. 120 persone per celebrazione; pertanto si invitano i fedeli a distribuirsi equamente nelle varie celebrazioni e a rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni di sicurezza.

AUGURI DI UNA LIETA E SANTA FESTA!

IL PARROCO E IL COMITATO FESTEGGIAMENTI CIVILI “S. MARIA A MARE”.