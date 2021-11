Maiori: il progetto “AncoraInsieme” per 5 borse di studio a soggetti in difficoltà socio-economiche.

A Maiori, in Costiera Amalfitana, è stato pubblicato un avviso per ottenere 5 borse di studio, per la realizzazione del progetto “AncoraInsieme”, destinato a soggetti in difficoltà socio-economiche a seguito dell’emergenza Covid-19.

La domanda va presentata entro le ore 13.00 del 22 novembre 2021 all’Ufficio Protocollo o a mezzo pec: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it

Scarica qui l’avviso completo e la domanda di partecipazione: https://maiori.soluzionipa.it/…/albo/albo_dettagli.php…