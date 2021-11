Maiori, il 72% della popolazione residente over 12 ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid

Maiori. Il Comune della costiera amalfitana rende noto il report periodico della vaccinazione anti-Covid, aggiornata al 28 Novembre 2021: «La percentuale di popolazione residente over 12 che ha completato il ciclo vaccinale è del 72%. Si ricorda che le vaccinazioni con terza dose, trascorsi cinque mesi dall’ultima somministrazione, sono aperte a tutti i cittadini della Campania senza limiti di fasce di età o di categorie.

A tale scopo si comunica che si può accedere per sottoporsi alla prima o alla terza dose di vaccino senza prenotazione al centro vaccinale di Castiglione nei seguenti giorni e orari:

– Lunedì dalle 15 alle 19 per il vaccino PFIZER (massimo 120 dosi);

– Venerdì dalle 15 alle 19 per il vaccino MODERNA (massimo 120 dosi);

– Sabato dalle 9 alle 19 per il vaccino PFIZER (massimo 250 dosi)».