Maiori, i nuovi orari di apertura del Cimitero Comunale in vigore da oggi

Maiori, costiera amalfitana. Il Comune rende noto gli orari di apertura del Cimitero in vigore dal 16 novembre 2021:

– Martedì, mercoledì, giovedì domenica e festivi dalle ore 7.00 alle 11.45

– Venerdì e sabato orario continuato dalle ore 7.00 alle 16.45

Il lunedì il Cimitero resterà chiuso per il riposo settimanale

Si precisa che, nel caso in cui il giorno festivo ricada il lunedì, la giornata di riposto settimanale sarà osservata il giorno feriale successivo.