Maiori, Gerardo Russomando: “Virus: perché non si copia dai più bravi?” Riportiamo di seguito le parole dell’ex assessore di Maiori, in Costiera Amalfitana, Gerardo Russomando:

Il professore Andrea Crisanti qualche giorno fa detto che “L’Italia ha un atteggiamento provinciale. Pensavano di essere i migliori, di essere diversi, ma non vedono quello che succede dall’altra parte del mondo”.

E, siccome la pandemia della polmonite cinese riguarda effettivamente tutto il mondo, cerchiamo di vedere, in particolare, cosa succede in Giappone e Corea del Sud.

In questo modo, probabilmente, si potrebbe anche evitare quella che sempre di più in Italia rischia di diventare una stupida ed inutile guerra tra poveri: vaccinati e non vaccinati.

Cominciamo con il Giappone. Sono 125.000.000 di abitanti, un po’ più del doppio dell’Italia, ed hanno problemi simili ai nostri per invecchiamento della popolazione e denatalità.

La percentuale di popolazione vaccinata è, al momento, più o meno la stessa di quella italiana. Eppure, mentre in Italia i morti sono stati finora oltre 133.000, in Giappone sono 18.338.

In pratica, in Italia abbiamo una persona morta ogni 450 abitanti ed in Giappone ogni 6.800 abitanti. Una differenza enorme, sapendo che sono vite umane.

Ma vediamo anche la Corea del Sud. Su una popolazione di circa 51.000.000 di abitanti, siamo a 3.187 morti. Praticamente, c’è stata finora una persona morta ogni 16.000 abitanti. Parliamo davvero di una differenza spaventosa rispetto a noi.

Perciò, arrivati a questo punto, perché non si tenta di copiare dai più bravi? Vi ricordate quando a marzo del 2020 in Italia dappertutto si leggevano e si ascoltavano notizie sul modello Corea basato sulle 3 T?

Ecco, quel modello ha funzionato e funziona. Ma, in Italia, oggi nessuno ne parla neanche più.