Maiori, “Emozioni in Movimento”: attività ludico-ricreative, laboratoriali, motorie e nutrizionali per bambini. Il Comune di Maiori, in Cositera Amalfitana, intende realizzare il progetto dal titolo “Emozioni in movimento” promosso dalla Società Cooperativa La Fonte in collaborazione con le Associazioni sportive “Circolo Tennis di Maiori” e “F.C Costa d’Amalfi”.

1. OGGETTO

Il progetto interamente finanziato con i fondi assegnati al Comune di Maiori con Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24.06.2021 prevede la realizzazione di attività ludico-educative, laboratoriali – esperienziali, motorie – nutrizionali.

L’obiettivo principale del progetto è di promuovere la realizzazione sul territorio di occasioni di incontro tra persone con età anagrafiche diversificate. Questo elemento favorisce l’instaurarsi di un dialogo tra parti componenti la nostra comunità spesso distanti (come giovani ed anziani) e predispone un aumento della competenza dei cittadini di tutte le età nell’anticipare e soddisfare le esigenze reciproche di salute e benessere.

Nel corso del centro pedagogico invernale, saranno organizzati laboratori su vari tipi di sport come tennis e calcetto, scelti per la loro valenza educativa. A questi si aggiungeranno laboratori sulle emozioni, sulla consapevolezza del sé, autostima, autonomia e accettazione della diversità dell’altro. Saranno poi organizzate attività per favorire la manualità, la sensorialità, l’educazione alimentare e la psicomotricità. Il tutto sarà adeguato al periodo prefestivo, con la partecipazione attiva dei genitori, che saranno coinvolti in simpatici laboratori natalizi.

2.DESTINATARI

Il progetto si svolgerà dal 15 novembre al 31 dicembre 2021 e si articolerà su circa n. 19 incontri della durata di 3 ore ciascuno, oltre ad un incontro conclusivo.

Destinatari del progetto sono i bambini residenti nel Comune di Maiori, nati dal 2013 al 2016 per un numero massimo di 40 bambini che saranno divisi in due gruppi da 20 bambini. In caso di iscrizioni superiori a n. 40 bambini si procederà all’alternanza dei gruppi, al fine di consentire la partecipazione di tutti i richiedenti.

3.LUOGO DI SVOLGIMENTO

Gli incontri si svolgeranno presso la sala conferenza del Convento San Francesco di Maiori il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la famiglia per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini per l’emergenza Covid-19.

4.MODALITA’DI PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di partecipazione, da presentare utilizzando il modello allegato, dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 11 novembre 2021 nel seguente modo:

– tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì

– a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it

Scarica qui l’avviso e la domanda d’iscrizione https://maiori.soluzionipa.it/…/albo/albo_dettagli.php…