Maiori deserta , l’ironia di Alex Mennella “Ma De Luca ha messo il lockdown?”. La Costiera amalfitana dopo il ponte dei Morti, muore.. Scusate il gioco di parole, ma è così. Invece di provare a prolungare la stagione turistica riempiendo novembre di iniziative e mantenendo aperti alberghi e ristoranti fino a Natale chiude tutto. Forse ad Amalfi e Positano qualcosa rimane aperto in effetti, ma gli altri comuni, da Ravello fino a Minori e Maiori , eppure si potrebbero creare iniziative, legarsi a luci d’Artista a Salerno, fare un piccolo sforzo , anche perchè le richieste ci sarebbero . Questa foto simboleggia che Maiori, pure essendo la cittadina più grande della Divina , appare così, senza bisogno di parole… Non c’è bisogno del Covid e del Governatore della Regione Campania De Luca per mettere il lockdown in Costiera amalfitana