Maiori, convocazione del Consiglio Comunale

Ai sensi dell’art. 63 e segg. del Regolamento del Consiglio Comunale è riunito presso l’aula consiliare sita nel Palazzo Mezzacapo, il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione per il giorno martedì 30 novembre 2021, alle ore 15:30 e in seconda convocazione per il giorno mercoledì 1° dicembre 2021, alle ore 15:30 per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 04.11.2021 nn. 51 – 57;

2. ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO – ART. 175, COMMA 8, TUEL. VARIAZIONE DI BILANCIO;

3. ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA;

4. ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 – RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SENTENZA N°6121 DEL 07.07.2021 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE.

In considerazione dell’attuale andamento epidemiologico e delle vigenti disposizioni in materia di contenimento alla diffusione e al contagio da COVID-19

SI NOTIZIA

• che la seduta si svolgerà con presenza del pubblico con accesso contingentato nel rispetto delle norme del distanziamento sociale e con garanzia della registrazione e della pubblicità dei lavori consiliari che saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Ente.