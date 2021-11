Maiori, bando per l’affidamento in concessione del servizio di fornitura, installazione, manutenzione e gestione di impianti pubblicitari. Il Comune di Maiori, in Costiera Amalfitana, ha emanato un bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di fornitura, installazione, manutenzione e gestione di impianti pubblicitari sul territorio comunale.

Gli impianti pubblicitari “dovranno avere caratteristiche estetiche di elevato pregio architettonico e compatibili con il contesto di riferimento. I materiali impiegati dovranno essere di ottima qualità di elevata resistenza al deperimento”, si legge.

Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è giorno 30 Novembre 2021 alle ore 12,00.

È possibile scaricare qui la pubblicazione e documenti di gara https://comune.maiori.sa.it/bando-di-gara-procedura…/